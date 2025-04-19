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На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского

12.05 Пятница, 25 апреля 2025
Фото: Юлия Кольтенберг
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В Екатеринбурге два месяца нельзя будет проехать по переулку Лобачевского, от улицы Комсомольской до дома № 54 на той же улице.

Переулок закрывает Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина. С 9 июня по 8 августа на этом участке запланирован ремонт тепловых сетей, сообщают на сайте города.

Объезжать перекрытие предлагают по улицам Малышева и Первомайской.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:11 Оставившего два города без света и телевидения жителя Кушвы лишили водительских прав
12:05 На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского
11:47 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на спортивного судью в Екатеринбурге
11:11 Зарезавшей домогавшегося гостя жительнице Верхней Салды вынесли приговор
10:57 23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка
10:01 На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:36 На Урале нарисовали комикс про рыцаря-самокатчика
21:16 Большой городской опрос проходит в Екатеринбурге
20:20 В Каменске-Уральском мусоровоз вогнал неосторожного мальчика в кому
19:55 В Полевском отметят некруглый юбилей Северской домны
19:26 Дюжину уральцев спасли свердловские пожарные за одни сутки
18:55 За прошлогоднее ДТП в Сысерти ответила лошадница
18:39 Предпремьерный показ нового фильма Ивана Соснина ждут в Екатеринбурге
17:40 В Екатеринбурге на улице Данилы Зверева сбили 14-летнего юношу на самокате
17:16 В полиции раскрыли подробности драки в центре Екатеринбурга 22 апреля
16:24 В Екатеринбурге хотят обсудить корректировку маршрутов общественного транспорта
16:09 Областной суд признал законным отказ Сысертской думы в созыве референдума по вопросу мусорного полигона
15:55 В свердловском МЧС предупреждают о непогоде 25 апреля
15:49 Для главы СК сделают доклад о массовом отравлении среди учеников екатеринбургской школы №178
15:02 К большим срокам приговорили двух наркокурьеров в Екатеринбурге
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