Возрастное ограничение 18+
На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге два месяца нельзя будет проехать по переулку Лобачевского, от улицы Комсомольской до дома № 54 на той же улице.
Переулок закрывает Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина. С 9 июня по 8 августа на этом участке запланирован ремонт тепловых сетей, сообщают на сайте города.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Малышева и Первомайской.
Переулок закрывает Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина. С 9 июня по 8 августа на этом участке запланирован ремонт тепловых сетей, сообщают на сайте города.
Объезжать перекрытие предлагают по улицам Малышева и Первомайской.
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