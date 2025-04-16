За продажу якобы новой машины автосалон «попал» в Режевском суде на крупную сумму

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Житель города Реж добился в суде расторжения сделки купли-продажи автомобиля и крупной компенсации после того, как приобрёл в кредит подержанную машину, выданную за новую. Решение по делу вынес Режевской городской суд.В конце 2024 года мужчина, которого в материалах дела называют Павлом, приобрёл в ООО «Автослон» автомобиль марки «Lada Largus» 2024 года выпуска. Стоимость машины составила 2,75 миллионов рублей. Спидометр на момент продажи показывал пробег в 119 километров, что не вызвало у покупателя подозрений.Однако вскоре после покупки Павел заметил признаки эксплуатации и, изучив сервисную книжку, выяснил: автомобиль ранее уже был продан другому лицу через другой автосалон. Попытки добиться замены автомобиля или расторжения договора в досудебном порядке не увенчались успехом. Хотя автосалон пошёл на уступку и пересмотрел кредитный договор, снизив стоимость машины на 550 тысяч рублей, покупателя это не устроило — он настоял на полном расторжении сделки и возврате денег.В суде «Автослон» настаивал, что продал новый автомобиль и что покупатель изначально не имел претензий. Однако суд установил, что фактически был продан автомобиль с пробегом и неустановленным числом предыдущих владельцев, что нарушает права потребителя на получение достоверной информации о товаре. В результате суд расторг договор купли-продажи и обязал автосалон вернуть Павлу полную стоимость машины, а также выплатить 200 тысяч рублей неустойки, 200 тысяч рублей штрафа, 1 тысячу рублей компенсации морального вреда и 39 тысяч рублей госпошлины. «Новый» автомобиль при этом возвращается продавцу.Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение месяца.