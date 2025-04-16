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За продажу якобы новой машины автосалон «попал» в Режевском суде на крупную сумму

20.59 Среда, 23 апреля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Житель города Реж добился в суде расторжения сделки купли-продажи автомобиля и крупной компенсации после того, как приобрёл в кредит подержанную машину, выданную за новую. Решение по делу вынес Режевской городской суд.

В конце 2024 года мужчина, которого в материалах дела называют Павлом, приобрёл в ООО «Автослон» автомобиль марки «Lada Largus» 2024 года выпуска. Стоимость машины составила 2,75 миллионов рублей. Спидометр на момент продажи показывал пробег в 119 километров, что не вызвало у покупателя подозрений.

Однако вскоре после покупки Павел заметил признаки эксплуатации и, изучив сервисную книжку, выяснил: автомобиль ранее уже был продан другому лицу через другой автосалон. Попытки добиться замены автомобиля или расторжения договора в досудебном порядке не увенчались успехом. Хотя автосалон пошёл на уступку и пересмотрел кредитный договор, снизив стоимость машины на 550 тысяч рублей, покупателя это не устроило — он настоял на полном расторжении сделки и возврате денег.

В суде «Автослон» настаивал, что продал новый автомобиль и что покупатель изначально не имел претензий. Однако суд установил, что фактически был продан автомобиль с пробегом и неустановленным числом предыдущих владельцев, что нарушает права потребителя на получение достоверной информации о товаре. В результате суд расторг договор купли-продажи и обязал автосалон вернуть Павлу полную стоимость машины, а также выплатить 200 тысяч рублей неустойки, 200 тысяч рублей штрафа, 1 тысячу рублей компенсации морального вреда и 39 тысяч рублей госпошлины. «Новый» автомобиль при этом возвращается продавцу.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение месяца.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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20:59 За продажу якобы новой машины автосалон «попал» в Режевском суде на крупную сумму
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15:18 Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска
14:44 Глава СК требует доклад о ситуации с предоставлением помощи девочке с инвалидностью из Нижнего Тагила
14:02 Защитники екатеринбургской Берёзовой рощи отозвали запрещающий стройку иск
13:09 СК присоединился к разбирательствам после массового отравления школьников в Екатеринбурге
13:05 Гордума Екатеринбурга приняла отчёт о доходах и расходах за 2024 год
12:07 Количество отправившихся учеников 178-й екатеринбургской школы может достигать 43
11:50 Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
11:40 После перестрелки в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
11:12 Уралуправтодор предупреждает о работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
10:48 Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге
10:27 СМИ сообщают о массовом отравлении в 178-й школе Екатеринбурга
10:16 Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства отправили в СИЗО
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