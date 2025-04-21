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Температурные качели и дожди ожидаются в Свердловской области
Фото: Юлия Кольтенберг
В Свердловской области ожидаются дожди и перепады температуры до -7°C до +23°C. Такие прогнозы дают синоптики Уральского гидрометцентра.
В четверг, 24 апреля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, температура воздуха 0...+3°C, в горах и низинах заморозки -7...-2°C; днём местами небольшой дождь, +18...+23°C, на севере до +13°C, на крайнем севере до +8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +1...+3°C, днём +19...+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 25 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, +7...+12°C, на севере до +2°C; днём на севере преимущественно без осадков, на юге дождь, местами гроза, +15...+20°C, на севере до +10°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, +9...+11°C, днём умеренный дождь, +17...+19°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 24 апреля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, температура воздуха 0...+3°C, в горах и низинах заморозки -7...-2°C; днём местами небольшой дождь, +18...+23°C, на севере до +13°C, на крайнем севере до +8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +1...+3°C, днём +19...+21°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 25 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, +7...+12°C, на севере до +2°C; днём на севере преимущественно без осадков, на юге дождь, местами гроза, +15...+20°C, на севере до +10°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью небольшой дождь, +9...+11°C, днём умеренный дождь, +17...+19°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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