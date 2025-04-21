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Температурные качели и дожди ожидаются в Свердловской области

15.58 Среда, 23 апреля 2025
Фото: Юлия Кольтенберг
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В Свердловской области ожидаются дожди и перепады температуры до -7°C до +23°C. Такие прогнозы дают синоптики Уральского гидрометцентра.

В четверг, 24 апреля, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, температура воздуха 0...+3°C, в горах и низинах заморозки -7...-2°C; днём местами небольшой дождь, +18...+23°C, на севере до +13°C, на крайнем севере до +8°C. Ветер 4-9 м/сек.

В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +1...+3°C, днём +19...+21°C. Ветер 4-9 м/сек.

В пятницу, 25 апреля, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, +7...+12°C, на севере до +2°C; днём на севере преимущественно без осадков, на юге дождь, местами гроза, +15...+20°C, на севере до +10°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек, отдельные порывы до 14 м/сек.

В столице Урала ночью небольшой дождь, +9...+11°C, днём умеренный дождь, +17...+19°C. Ветер ночью 1-6 м/сек, днём 4-9 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:18 Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска
14:44 Глава СК требует доклад о ситуации с предоставлением помощи девочке с инвалидностью из Нижнего Тагила
14:02 Защитники екатеринбургской Берёзовой рощи отозвали запрещающий стройку иск
13:09 СК присоединился к разбирательствам после массового отравления школьников в Екатеринбурге
13:05 Гордума Екатеринбурга отчиталась о доходах и расходах за 2024 год
12:07 Количество отправившихся учеников 178-й екатеринбургской школы может достигать 43
11:50 Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
11:40 После перестрелки в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
11:12 Уралуправтодор предупреждает о работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
10:48 Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге
10:27 СМИ сообщают о массовом отравлении в 178-й школе Екатеринбурга
10:16 Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства отправили в СИЗО
09:40 Свердловское Минприроды сообщило о превышении нормы диоксида серы в воздухе Красноуральска
09:13 Помогавшему выносить вещи во время пожара невьянцу предъявили обвинение в убийстве
01:53 В Екатеринбурге откроется масштабная выставка Марка Шагала
19:48 Один из 18 свердловских пожаров понедельника стал гибельным
19:18 Три года исполняется Музею Андеграунда в Екатеринбурге
18:55 С собаками в Парке Маяковского в ближайшие дни лучше не гулять
18:35 Известный историк и архивист приедет в Екатеринбург с лекцией
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16:59 С начала сезона в Свердловской области клещи покусали 1100 человек
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