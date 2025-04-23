Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска





– говорится в сообщении ведомства. «По поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева силами прокуратуры региона с привлечением первоуральской прокуратуры организованы надзорные мероприятия по информации о незаконной продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним в образовательных организациях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Прокуратура начала проверку из-за появления информации о продаже первоуральским школьникам никотиносодержащей продукции.В рамках проверки сотрудники прокуратуры намерены также оценить эффективность работы органов системы профилактики и школьных работников, которые должны пресекать подобные факты. Кроме этого, ведомство проверит саму продукцию.