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Глава СК требует доклад о ситуации с предоставлением помощи девочке с инвалидностью из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ситуации в Нижем Тагиле, где, со слов матери девочки с инвалидностью, ребёнку не предоставляют полагающуюся ей по праву помощь.
Как сообщили в информационном центре СК России, в приёмную Бастрыкина обратилась жительница Нижнего Тагила, которая заявила, что её шестилетняя дочь по состоянию здоровья нуждается в постоянном присмотре и уходе, но, со слов матери, в медучреждении ем уже давно отказывают во включении девочки в список детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, в том числе на дому. Из-за этого женщине приходится своими силами возить дочку в больницу.
Кроме этого, по словам женщины, ребёнку не предоставляются жизненно необходимые лекарственные препараты, девочку не обеспечивают расходными материалами, а также не выдают ей направления на реабилитацию.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СК.
Как сообщили в информационном центре СК России, в приёмную Бастрыкина обратилась жительница Нижнего Тагила, которая заявила, что её шестилетняя дочь по состоянию здоровья нуждается в постоянном присмотре и уходе, но, со слов матери, в медучреждении ем уже давно отказывают во включении девочки в список детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, в том числе на дому. Из-за этого женщине приходится своими силами возить дочку в больницу.
Кроме этого, по словам женщины, ребёнку не предоставляются жизненно необходимые лекарственные препараты, девочку не обеспечивают расходными материалами, а также не выдают ей направления на реабилитацию.
Исполнение поручения и ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщили в СК.
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