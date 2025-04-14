Уралуправтодор предупреждает о работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»





– сказали дорожники. «Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте дистанцию, скоростной режим и боковые интервалы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский Уралуправтодор предупреждает водителей о работах по устройству защитных слоев на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган», которые запланированы на четверг, 24 апреля.Работы будут вестись с 08.00 до 16.00 с 31-го по 46-й километр (примерно от развязки в районе Верхнего Дуброво до села Большебрусянское).На участке трассы, где будут вестись работы, в это время будет организовано реверсивное движение.Уточнить актуальную информацию о ситуации на дорогах региона можно по телефону 8-800-200-63-06.