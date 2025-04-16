Попытка избежать ответственности за нарушение ПДД обернулась для ирбитчанина штрафом в 75 тысяч рублей





– сказали в облсуде. «Желая избежать привлечения к административной ответственности, он предложил полицейскому взятку в размере 5 тысяч рублей, напечатав сумму на калькуляторе телефона»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Ирбитском районе оштрафовали местного жителя, который пытался подкупить полицейского, чтобы тот не составлял на него протокол за выезд на встречную полос, где это было запрещено.Как рассказали в телеграм-канале областного суда «Суды Свердловской области», 29 апреля прошлого года мужчина очень спешил домой. Спешил так сильно, что нарушил правила дорожного движения. Это попало в поле зрения дорожного патруля. Полицейские остановили торопыгу и пригласили в патрульный автомобиль, где стали составлять на водителя протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу в нарушение ПДД) – за это ему грозил штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на полгода.Полицейский решил дать мужчине шанс одуматься и предупредил его об уголовной ответственности, но очень спешивший домой водитель не придал этому значения и передал патрульному пятитысячную купюру вместе с документом в файле. В итоге на него возбудили уголовное дело.Мировой судья Ирбитского района признал мужчину виновным в покушении на мелкое взяточничество (ч.3 ст. 30, ч.1. ст.291.2 УК РФ) и наказал его штрафом в 75 тысяч рублей.