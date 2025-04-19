В центре Екатеринбурга ограничат движение электросамокатов из-за репетиций парада Победы

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге временно запретят движение и парковку электросамокатов на центральных улицах в связи с подготовкой к параду в честь Дня Победы. Ограничения вводятся на время репетиций. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к мэрии.Под запрет попадут участки улиц Челюскинцев, Бориса Ельцина, Малышева, Карла Либкнехта, проспекта Ленина, а также набережная Рабочей молодёжи. Электросамокатами в эти дни воспользоваться будет нельзя ни для передвижения, ни для стоянки.Ограничения будут действовать по следующему графику: 30 апреля, 2 и 5 мая — с 20:00 до 02:00; 7 мая — с 9:00 до 16:00; 9 мая — с 00:10 до 5:00 10 мая.