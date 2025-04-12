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В Ревде полицейскую пытались обмануть мошенники через начальника отдела, который в этот момент находился рядом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сотрудницу полиции из Ревды пытались втянуть в аферу, разыграв сложный сценарий с участием поддельного начальника, технологий искусственного интеллекта и «сотрудника ФСБ». Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.
Мошенник вышел на связь с женщиной через телеграм, представившись руководителем местного отдела полиции Артёмом Лаздынем. За развитием событий наблюдали её коллеги, в том числе и настоящий Артём Лаздынь.
Для убедительности злоумышленники позвонили по видеосвязи якобы из кабинета начальника. На записи «Лаздынь» говорил о срочном деле, но предложил продолжить разговор в чате — сославшись на плохую связь. Мошенники использовали технологии ИИ, чтобы «оживить» старую фотографию настоящего Лаздыня и сгенерировать его голос.
Далее псевдоначальник сообщил об «утечке секретных данных» и предупредил, что с женщиной свяжется «сотрудник ФСБ». Тот почти сразу начал запугивать её: прислал поддельный документ, согласно которому она якобы перевела 700 тысяч рублей в Украину для поддержки ВСУ. В переписке использовались настоящие паспортные данные сотрудницы, а «федерал» утверждал, что она теперь фигурант дела об экстремизме.
Как отмечают в ГУ МВД по Свердловской области, хотя полицейская и понимала, что общается с мошенниками, психологическое давление оказалось настолько сильным, что она сорвалась — прервала разговор и позже была вынуждена принять успокоительное. После этого злоумышленники быстро удалили всю переписку.
Мошенник вышел на связь с женщиной через телеграм, представившись руководителем местного отдела полиции Артёмом Лаздынем. За развитием событий наблюдали её коллеги, в том числе и настоящий Артём Лаздынь.
Для убедительности злоумышленники позвонили по видеосвязи якобы из кабинета начальника. На записи «Лаздынь» говорил о срочном деле, но предложил продолжить разговор в чате — сославшись на плохую связь. Мошенники использовали технологии ИИ, чтобы «оживить» старую фотографию настоящего Лаздыня и сгенерировать его голос.
Далее псевдоначальник сообщил об «утечке секретных данных» и предупредил, что с женщиной свяжется «сотрудник ФСБ». Тот почти сразу начал запугивать её: прислал поддельный документ, согласно которому она якобы перевела 700 тысяч рублей в Украину для поддержки ВСУ. В переписке использовались настоящие паспортные данные сотрудницы, а «федерал» утверждал, что она теперь фигурант дела об экстремизме.
Как отмечают в ГУ МВД по Свердловской области, хотя полицейская и понимала, что общается с мошенниками, психологическое давление оказалось настолько сильным, что она сорвалась — прервала разговор и позже была вынуждена принять успокоительное. После этого злоумышленники быстро удалили всю переписку.
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