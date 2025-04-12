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В Ревде полицейскую пытались обмануть мошенники через начальника отдела, который в этот момент находился рядом

16.56 Суббота, 19 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Сотрудницу полиции из Ревды пытались втянуть в аферу, разыграв сложный сценарий с участием поддельного начальника, технологий искусственного интеллекта и «сотрудника ФСБ». Об этом сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Мошенник вышел на связь с женщиной через телеграм, представившись руководителем местного отдела полиции Артёмом Лаздынем. За развитием событий наблюдали её коллеги, в том числе и настоящий Артём Лаздынь.

Для убедительности злоумышленники позвонили по видеосвязи якобы из кабинета начальника. На записи «Лаздынь» говорил о срочном деле, но предложил продолжить разговор в чате — сославшись на плохую связь. Мошенники использовали технологии ИИ, чтобы «оживить» старую фотографию настоящего Лаздыня и сгенерировать его голос.

Далее псевдоначальник сообщил об «утечке секретных данных» и предупредил, что с женщиной свяжется «сотрудник ФСБ». Тот почти сразу начал запугивать её: прислал поддельный документ, согласно которому она якобы перевела 700 тысяч рублей в Украину для поддержки ВСУ. В переписке использовались настоящие паспортные данные сотрудницы, а «федерал» утверждал, что она теперь фигурант дела об экстремизме.

Как отмечают в ГУ МВД по Свердловской области, хотя полицейская и понимала, что общается с мошенниками, психологическое давление оказалось настолько сильным, что она сорвалась — прервала разговор и позже была вынуждена принять успокоительное. После этого злоумышленники быстро удалили всю переписку.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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12:44 В Свердловской области паводки нарушили сообщение с пятью населёнными пунктами
12:01 На трассе Екатеринбург–Тюмень загорелся грузовик: водитель получил ожоги
11:32 В Свердловской области ограничат движение транспорта из-за крестного хода
10:09 В Екатеринбурге на стройке с высоты упал рабочий
21:20 Стали известны подробности о задержанном екатеринбургском стрелке с улицы Маяковского
20:51 Переписка о памятнике Ленина в Верхней Пышме продолжается
20:32 Барахолка в помощь приютским четвероногим пройдёт в екатеринбургском «Нью Баре»
19:56 Ветераны Великой Отечественной стали Почётными гражданами Екатеринбурга
19:27 В Екатеринбурге и селе Камышино во вчерашних пожарах пострадали люди
19:12 Свадебная стрельба на улице Маяковского в Екатеринбурге привела к уголовному делу
18:40 На Уралмаше закрыли вход в Летний парк
17:42 Гроза, гололедица и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
17:00 Администрация Верхней Пышмы назвала недоброй шуткой скейт-площадку вокруг памятника Ленину
16:40 Мэр Екатеринбурга уволил ответственного за благоустройство вице-мэра Алексея Бубнова
16:32 Подозреваемого в убийстве женщины и её сына в Серове отправили под стражу
16:05 В Нижнем Тагиле будут судить подростков за вымогательство у 12-летнего школьника
15:37 В Туринском районе Свердловской области за рулём трактора скончался 30-летний мужчина
14:32 В Екатеринбурге с 19 апреля будет действовать особый противопожарный режим
14:24 К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата
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