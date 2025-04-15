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Свердловскую область накроет сильный ветер с порывами до 20 м/с
Фото: Ольга Медведева/Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре в воскресенье, 20 апреля. По данным МЧС России по Свердловской области, в отдельных районах порывы могут достигать 20 метров в секунду.
Спасатели просят жителей соблюдать меры предосторожности. На улице лучше держаться подальше от рекламных конструкций и шатких строений. Также не стоит искать укрытие у стен зданий.
Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и возле неустойчивых конструкций. Кроме того, МЧС напоминает: в ветреную погоду возрастает риск возгораний, поэтому особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности.
При возникновении нештатной ситуации нужно звонить по номеру 112.
Спасатели просят жителей соблюдать меры предосторожности. На улице лучше держаться подальше от рекламных конструкций и шатких строений. Также не стоит искать укрытие у стен зданий.
Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и возле неустойчивых конструкций. Кроме того, МЧС напоминает: в ветреную погоду возрастает риск возгораний, поэтому особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности.
При возникновении нештатной ситуации нужно звонить по номеру 112.
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