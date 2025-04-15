Свердловскую область накроет сильный ветер с порывами до 20 м/с

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жителей Свердловской области предупреждают о сильном ветре в воскресенье, 20 апреля. По данным МЧС России по Свердловской области, в отдельных районах порывы могут достигать 20 метров в секунду.Спасатели просят жителей соблюдать меры предосторожности. На улице лучше держаться подальше от рекламных конструкций и шатких строений. Также не стоит искать укрытие у стен зданий.Водителей просят не парковать автомобили под деревьями и возле неустойчивых конструкций. Кроме того, МЧС напоминает: в ветреную погоду возрастает риск возгораний, поэтому особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности.При возникновении нештатной ситуации нужно звонить по номеру 112.