Томаты, розы и лаванда: что скупают екатеринбуржцы к началу дачного сезона

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга начали активно готовиться к даче — несмотря на раннюю весну, продажи рассады в марте резко выросли. По данным платформы «Авито», спрос увеличился на 83% по сравнению с февралем и на 42% — по сравнению с тем же периодом прошлого года.Абсолютные лидеры по продажам — саженцы роз, петуний и перцев. Эти растения заняли 18%, 13% и 7% от общего объёма покупок соответственно. В категории овощей больше всего вырос интерес к томатам: их стали покупать в 10 раз чаще. Перцы следуют за ними — рост в 7 раз. Также в 3,5 раза увеличился спрос на баклажаны.Цветники тоже переживают подъём: саженцы хризантем стали покупать на 63% чаще, петуний — на 39%, роз — на 38%. Среди ароматных трав заметнее всего вырос спрос на лаванду (в 2,5 раза), мяту (на 95%), а также мелиссу и розмарин (рост на 50% и 44% соответственно).В ягодной категории лидирует клубника: её стали покупать втрое чаще, чем в феврале. На втором месте — малина с двукратным ростом, на третьем — голубика (плюс 34%).