В Свердловской области паводки нарушили сообщение с пятью населёнными пунктами

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Весеннее половодье в Свердловской области продолжает влиять на транспортную доступность отдельных территорий. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, в регионе ограничено автомобильное сообщение с пятью населёнными пунктами. Новых случаев подтопления за последние сутки не зафиксировано.По информации ведомства, в настоящее время затоплены два низководных моста, ещё один временно разобран на период паводка.Так, в Байкаловском районе ограничено движение к деревням Красный Бор, Боровикова и деревне Яр — причиной стал подъём воды в реке Ница. В Талицком округе из-за снятия моста на реке Пышма недоступны для проезда деревни Заречная и Заселина.