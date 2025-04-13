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В Свердловской области паводки нарушили сообщение с пятью населёнными пунктами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Весеннее половодье в Свердловской области продолжает влиять на транспортную доступность отдельных территорий. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, в регионе ограничено автомобильное сообщение с пятью населёнными пунктами. Новых случаев подтопления за последние сутки не зафиксировано.
По информации ведомства, в настоящее время затоплены два низководных моста, ещё один временно разобран на период паводка.
Так, в Байкаловском районе ограничено движение к деревням Красный Бор, Боровикова и деревне Яр — причиной стал подъём воды в реке Ница. В Талицком округе из-за снятия моста на реке Пышма недоступны для проезда деревни Заречная и Заселина.
По информации ведомства, в настоящее время затоплены два низководных моста, ещё один временно разобран на период паводка.
Так, в Байкаловском районе ограничено движение к деревням Красный Бор, Боровикова и деревне Яр — причиной стал подъём воды в реке Ница. В Талицком округе из-за снятия моста на реке Пышма недоступны для проезда деревни Заречная и Заселина.
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