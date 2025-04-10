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Барахолка в помощь приютским четвероногим пройдёт в екатеринбургском «Нью Баре»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В следующую субботу, 26 апреля, в екатеринбургском «Нью Баре» состоится весенняя благотворительная барахолка — уютное мероприятие с важной миссией. Все вырученные с продажи винтажных вещей средства будут направлены в Фонд помощи бездомным животным в Горном Щите.
Гараж-сейл (или по-простому «барахолка») от «Нью Бара» — это возможность найти красивые, полезные и винтажные вещи, подарить им вторую жизнь и одновременно помочь тем, кто не может попросить о помощи сам. Все участники мероприятия, будь то продавцы или покупатели, становятся частью большого доброго дела. Организаторы благотворительной акции обещают тёплую атмосферу, позитив и много интересного: от книг и одежды до предметов интерьера и авторских изделий. А ещё — возможность пообщаться с людьми, которым небезразлична судьба животных.
Желающим стать продавцом и внести свой вклад предлагают зарегистрироваться у координатора проекта Алексея Полянина (@aleksei_polianin).
Напомним, «Нью Бар» находится в Екатеринбурге по адресу «улица 8 Марта, 8Д». Начало благотворительной «Барахолки» ровно в полдень.
К слову, Фонд помощи бездомным животным в Горном Щите занимается лечением, кормлением и пристройством бездомных собак. Его работа ведётся исключительно на пожертвования. На данный момент на попечении Фонда находится более двух сотен собак.
Гараж-сейл (или по-простому «барахолка») от «Нью Бара» — это возможность найти красивые, полезные и винтажные вещи, подарить им вторую жизнь и одновременно помочь тем, кто не может попросить о помощи сам. Все участники мероприятия, будь то продавцы или покупатели, становятся частью большого доброго дела. Организаторы благотворительной акции обещают тёплую атмосферу, позитив и много интересного: от книг и одежды до предметов интерьера и авторских изделий. А ещё — возможность пообщаться с людьми, которым небезразлична судьба животных.
Желающим стать продавцом и внести свой вклад предлагают зарегистрироваться у координатора проекта Алексея Полянина (@aleksei_polianin).
Напомним, «Нью Бар» находится в Екатеринбурге по адресу «улица 8 Марта, 8Д». Начало благотворительной «Барахолки» ровно в полдень.
К слову, Фонд помощи бездомным животным в Горном Щите занимается лечением, кормлением и пристройством бездомных собак. Его работа ведётся исключительно на пожертвования. На данный момент на попечении Фонда находится более двух сотен собак.
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