Ветераны Великой Отечественной стали Почётными гражданами Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге состоялось торжественное событие: 37 ветеранов Великой Отечественной войны удостоены звания Почетного гражданина города. Это решение было принято мэрией в честь 80-летия Победы.В пятницу, 18 апреля, в главном зале Музея истории Екатеринбурга прошёл торжественный приём, на котором присутствовали 11 ветеранов, получивших звание «Почётный гражданин города». Тех, кто не смог прийти по состоянию здоровья, городские чиновники навестят с поздравлениями на дому.Согласно уставу города, звание «Почётный гражданин Екатеринбурга» традиционно присваивается одному человеку в год — за особый вклад в развитие столицы Урала. Однако в этом году сделано исключение: все живущие в городе участники Великой Отечественной войны стали обладателями почетного титула. Таким образом Екатеринбург отдаёт дань благодарности и уважения своим героям.Меж тем, в Музее истории Екатеринбурга (он же «Дом Качки») как раз сейчас проходит выставка, посвящённая людям, которым в разные годы было присвоено звание Почётного гражданина города. Среди прочих это передовик производства фабрики «Уралобувь» Лидия Корсукова, композитор Евгений Родыгин, тренер волейбольной команды «Уралочка» Николай Карполь.