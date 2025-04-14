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Гроза, гололедица и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области ожидается сильный ветер и осадки в виде мокрого снега и дождя. Также синоптики прогнозируют гололедицу и грозу. Всё это будет сопровождаться температурными качелями.
В субботу, 19 апреля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, -3...+2°C (при прояснении до -8°C); днём переменная облачность, местами небольшой дождь, +14...+19°C, на крайнем севере и крайнем востоке до +9°C. Ветер 4-9 м/сек, днём отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью мокрый снег, дождь, 0...+2°C; днём без существенных осадков, +17...+19°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 20 апреля, в регионе ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, +8...+13°C, в горах и низинах до +3°C; днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и гроза, +9...+14°C, на севере +5...+10°C, на крайнем юге +17...+22°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы ночью местами до 14 м/сек, днём до 18 м/сек
В столице Урала ночью +11...+13°C, днём +18...+20°C, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 18 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 19 апреля, в Свердловской области ночью облачно с прояснениями, мокрый снег и дождь, -3...+2°C (при прояснении до -8°C); днём переменная облачность, местами небольшой дождь, +14...+19°C, на крайнем севере и крайнем востоке до +9°C. Ветер 4-9 м/сек, днём отдельные порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью мокрый снег, дождь, 0...+2°C; днём без существенных осадков, +17...+19°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 20 апреля, в регионе ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, +8...+13°C, в горах и низинах до +3°C; днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь и гроза, +9...+14°C, на севере +5...+10°C, на крайнем юге +17...+22°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы ночью местами до 14 м/сек, днём до 18 м/сек
В столице Урала ночью +11...+13°C, днём +18...+20°C, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 18 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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