Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге с 19 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С 19 апреля в Екатеринбурге начнёт действовать особый противопожарный режим. Его постановлением вводит глава города Алексей Орлов.
Это означает, что с завтрашнего дня нельзя будет:
– посещать леса и торфяники;
– использовать открытый огонь, в том числе в мангалах и на частных землях (исключение только для объектов общественного питания);
– сжигать мусор, сухую траву и солому.
Также под запретом оказалась пиротехника.
Кроме этого, собственникам частных домовладений и садоводам напоминают о необходимости иметь на своих участках бочку с водой объемом не менее 0,2 кубометра и ведро или огнетушитель. Они должны находиться возле каждого жилого строения.
Это означает, что с завтрашнего дня нельзя будет:
– посещать леса и торфяники;
– использовать открытый огонь, в том числе в мангалах и на частных землях (исключение только для объектов общественного питания);
– сжигать мусор, сухую траву и солому.
Также под запретом оказалась пиротехника.
Кроме этого, собственникам частных домовладений и садоводам напоминают о необходимости иметь на своих участках бочку с водой объемом не менее 0,2 кубометра и ведро или огнетушитель. Они должны находиться возле каждого жилого строения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
14 апреля 2025
14 апреля 2025
На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
09 апреля 2025
09 апреля 2025