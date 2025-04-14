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В Екатеринбурге с 19 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим

14.32 Пятница, 18 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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С 19 апреля в Екатеринбурге начнёт действовать особый противопожарный режим. Его постановлением вводит глава города Алексей Орлов.

Это означает, что с завтрашнего дня нельзя будет:
– посещать леса и торфяники;
– использовать открытый огонь, в том числе в мангалах и на частных землях (исключение только для объектов общественного питания);
– сжигать мусор, сухую траву и солому.

Также под запретом оказалась пиротехника.

Кроме этого, собственникам частных домовладений и садоводам напоминают о необходимости иметь на своих участках бочку с водой объемом не менее 0,2 кубометра и ведро или огнетушитель. Они должны находиться возле каждого жилого строения.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:24 К семи годами приговорили верхнепышминца за убийства брата
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13:13 «УГМК-арена» победила в номинации «Ледовый дворец – открытие» премии Sport Facilities
12:42 В Екатеринбурге вынесли приговор бывшей сотруднице банка по делу о хищении 15 миллионов рублей
12:12 Полиция установила личность женщины, чью голову нашли на севере Свердловской области
11:11 Свердловский Роспотребнадзор отчитался о состоянии питьевой воды
10:38 Екатеринбургские врачи спасли новорождённого с тяжёлой болезнью лёгких
09:49 СК проводит проверку в связи с наездом на электросамокате на ребёнка возле 127-й екатеринбургской школы
09:42 В рамках акции «Древо памяти» школьники высадят 150 деревьев в Екатеринбурге
23:42 Осуждённому за пост в телеграм-канале екатеринбургскому пиарщику Ширшикову в заключении удалили глаз
21:43 Топоры и пилы зашумели теперь и на Эльмаше
20:57 Житель уральского села ответит за крушение вертолёта
20:08 Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки
19:03 В Саду Казанцева презентуют «зелёную» книгу
18:38 Екатеринбуржцев зовут спортивно ориентироваться в Калиновском лесу
18:15 Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО
18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили после жалобы
17:33 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
17:17 В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
16:39 Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
15:51 В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнка
15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
14:27 СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
13:34 Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
12:55 Уральцы рассказали, каким странам-автопроизводителям доверяют больше
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