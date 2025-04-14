В Екатеринбурге с 19 апреля начнёт действовать особый противопожарный режим

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С 19 апреля в Екатеринбурге начнёт действовать особый противопожарный режим. Его постановлением вводит глава города Алексей Орлов.Это означает, что с завтрашнего дня нельзя будет:Также под запретом оказалась пиротехника.Кроме этого, собственникам частных домовладений и садоводам напоминают о необходимости иметь на своих участках бочку с водой объемом не менее 0,2 кубометра и ведро или огнетушитель. Они должны находиться возле каждого жилого строения.