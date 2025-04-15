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Екатеринбургские врачи спасли новорождённого с тяжёлой болезнью лёгких
Фото: Минздрав Свердловской области
В Екатеринбурге врачи 11-й детской больницы спасли жизнь новорождённого мальчика с тяжёлой болезнью лёгких, обойдясь без ИВЛ.
Как рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ДГКБ №11 Евгений Лебедев, малыш поступил к ним с диагнозом «бронхиолит».
Однако за сутки состояние малыша сумели улучшить. По словам заведующего, с помощью аппарата высокопоточной оксигенотерапии они повысили давление с определённым содержанием кислорода в дыхательных путях мальчика, что помогло расправить ателектазы, не прибегая к искусственной вентиляции лёгких.
Малыш уже выписан из стационара. Сейчас за ним наблюдают специалисты поликлиники.
Как рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ДГКБ №11 Евгений Лебедев, малыш поступил к ним с диагнозом «бронхиолит».
«У него наблюдался тяжёлый бронхообструктивный синдром, который привёл к серьёзному осложнению – ателектазу, то есть спаданию одного из лёгких и затруднению дыхания»,
– рассказал Лебедев.
Однако за сутки состояние малыша сумели улучшить. По словам заведующего, с помощью аппарата высокопоточной оксигенотерапии они повысили давление с определённым содержанием кислорода в дыхательных путях мальчика, что помогло расправить ателектазы, не прибегая к искусственной вентиляции лёгких.
Малыш уже выписан из стационара. Сейчас за ним наблюдают специалисты поликлиники.
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