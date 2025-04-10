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Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО

18.15 Четверг, 17 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Андрей Шашкин сегодня отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении автору проекта «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову содержания под стражей. Мера пресечения была изменена на домашний арест, Анисимов был освобождён в зале суда, рассказала Вечерним ведомостям адвокат Наталья Волкова.

На время домашнего ареста (до 19 июля 2025 года) Анисимову установлены запреты на общение с другими участниками дела и использование средств связи.

Репортёра «Прекрасной России» обвиняют по трём статьям УК — в апреле прошлого года против него возбудили дело по статьям о клевете (128.1 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК), в январе 2025 года добавилась статья о возбуждении ненависти или вражды (282 УК). Во всех случаях поводом для возбуждения дел стали видеосюжеты, вышедшие на канале «Прекрасная Россия». В апреле 2024 года суд отказался помещать Анисимова под стражу, а вот в феврале 2025 года ходатайство следователя уже было удовлетворено — Анисимов в итоге пробыл в заключении 2 месяца и 10 дней. По вменённым статьям ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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20:08 Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки
19:03 В Саду Казанцева презентуют «зелёную» книгу
18:38 Екатеринбуржцев зовут спортивно ориентироваться в Калиновском лесу
18:15 Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО
18:08 Благоустройство парка 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге приостановили после жалобы
17:33 Кикшеринговые компании в Екатеринбурге снизили скорость самокатов до 20 километров в час
17:17 В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек
16:39 Роспотребнадзор предупредил о фейке про заражение воды в Свердловской области
15:51 В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнка
15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
14:27 СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
13:34 Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
12:55 Уральцы рассказали, каким странам-автопроизводителям доверяют больше
12:50 Фестиваль барбекю вновь пройдёт в самом центре Екатеринбурга
11:49 После смерти попавшего в ДТП подростка во время велотренировки в Нижем Тагиле возбудили уголовное дело
11:00 В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
09:52 В Екатеринбурге хотят запретить ночные поездки на электросамокатах
09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
23:35 Скрывшийся за границей экс-замминистра ЖКХ Свердловской области всплыл в коррупционном деле руководителей Дегтярска
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