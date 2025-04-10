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Суд в Екатеринбурге отпустил журналиста Евгения Анисимова из СИЗО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Андрей Шашкин сегодня отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении автору проекта «Прекрасная Россия» Евгению Анисимову содержания под стражей. Мера пресечения была изменена на домашний арест, Анисимов был освобождён в зале суда, рассказала Вечерним ведомостям адвокат Наталья Волкова.
На время домашнего ареста (до 19 июля 2025 года) Анисимову установлены запреты на общение с другими участниками дела и использование средств связи.
Репортёра «Прекрасной России» обвиняют по трём статьям УК — в апреле прошлого года против него возбудили дело по статьям о клевете (128.1 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК), в январе 2025 года добавилась статья о возбуждении ненависти или вражды (282 УК). Во всех случаях поводом для возбуждения дел стали видеосюжеты, вышедшие на канале «Прекрасная Россия». В апреле 2024 года суд отказался помещать Анисимова под стражу, а вот в феврале 2025 года ходатайство следователя уже было удовлетворено — Анисимов в итоге пробыл в заключении 2 месяца и 10 дней. По вменённым статьям ему грозит до шести лет лишения свободы.
На время домашнего ареста (до 19 июля 2025 года) Анисимову установлены запреты на общение с другими участниками дела и использование средств связи.
Репортёра «Прекрасной России» обвиняют по трём статьям УК — в апреле прошлого года против него возбудили дело по статьям о клевете (128.1 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК), в январе 2025 года добавилась статья о возбуждении ненависти или вражды (282 УК). Во всех случаях поводом для возбуждения дел стали видеосюжеты, вышедшие на канале «Прекрасная Россия». В апреле 2024 года суд отказался помещать Анисимова под стражу, а вот в феврале 2025 года ходатайство следователя уже было удовлетворено — Анисимов в итоге пробыл в заключении 2 месяца и 10 дней. По вменённым статьям ему грозит до шести лет лишения свободы.
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