В столице Урала утвердили новую площадку КРТ на улице Стачек





– рассказали о планах в мэрии. «Комплексно переосвоить площадку планируют за 13 лет. За это время застройщик расселит и снесёт 16 домов, построенных в 1940-х годах, после чего возведёт детский сад на 150 мест, универсальный спортивный объект и новые жилые здания»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Стала известна ещё одна территория, которую отдадут под КРТ в Екатеринбурге. Новая площадка находится в квартале улиц Бабушкина, Корепина и Стачек.Как рассказали в администрации, площадка представляет собой два несмежных, но близко расположенных по отношению друг к другу пространства. Первое занимает почти 20 квадратных метров и находится границах улиц Бабушкина, Стачек, Краснофлотцев и Корепина, а второе примерно на на 2 тысячи квадратных метров располагается по другую сторону перекрестка улиц Корепина и Бабушкина.