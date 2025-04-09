Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серовская транспортная прокуратура отстояла в суде интересы работника Нижнетагильской дистанции гражданских сооружений, чьи трудовые права были нарушены. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.В ходе проверки, проведённой по обращению сотрудника, выяснилось, что он по поручению работодателя неоднократно направлялся в служебные поездки, в том числе вне установленного рабочего времени. Однако труд его не был оплачен, а предусмотренные законом дополнительные дни отдыха не предоставлялись.По результатам прокурорского вмешательства работодатель произвёл перерасчёт и компенсировал сотруднику сверхурочную работу. Но на этом дело не закончилось: транспортный прокурор направил иск в суд с требованием взыскать с ОАО «Российские железные дороги» компенсацию морального вреда за нарушение прав работника. Суд поддержал доводы прокуратуры и постановил взыскать с РЖД 50 тысяч рублей в пользу заявителя.