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Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника

19.46 Среда, 16 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Серовская транспортная прокуратура отстояла в суде интересы работника Нижнетагильской дистанции гражданских сооружений, чьи трудовые права были нарушены. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведённой по обращению сотрудника, выяснилось, что он по поручению работодателя неоднократно направлялся в служебные поездки, в том числе вне установленного рабочего времени. Однако труд его не был оплачен, а предусмотренные законом дополнительные дни отдыха не предоставлялись.

По результатам прокурорского вмешательства работодатель произвёл перерасчёт и компенсировал сотруднику сверхурочную работу. Но на этом дело не закончилось: транспортный прокурор направил иск в суд с требованием взыскать с ОАО «Российские железные дороги» компенсацию морального вреда за нарушение прав работника. Суд поддержал доводы прокуратуры и постановил взыскать с РЖД 50 тысяч рублей в пользу заявителя.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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20:13 Обвинённый во взятках мэр Дегтярска завтра предстанет перед судом
19:46 Прокуратура защитила права нижнетагильского железнодорожника
19:29 Во вторник свердловские пожарные одолели 25 пожаров
19:10 Мифы, малахит и музыка Моцарта оживут в новой уральской книге
18:52 В Саду Нурова проведут воскресник с играми и праздничным обедом
17:43 После избиения девушки на парковке ТЦ в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
17:21 Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
17:01 Федеральный Минсельхоз снова выступил против размещения мусорного полигона на сельхозземлях Сысертского района
16:52 28 тонн заражённых томатов привезли в столицу Урала
16:20 ГИБДД закрыла участок улицы Невьянске из-за ям и ремонта
15:51 В Каменске-Уральском повторно вынесли приговор по делу об убийстве в ночном клубе
14:30 Свердловские депутаты во второй раз отправили на доработку доклад омбудсмена Мерзляковой
13:38 СМИ сообщают об избиении девушки на парковке «Гринвича» в Екатеринбурге
13:24 В нашествии клещей в Свердловской области обвинили мышей-полёвок
13:02 Ещё один лесной пожар потушили в Свердловской области
12:39 Мэрия Екатеринбурга объявила закупку обещанных городу автобусов-гармошек
12:04 «Бессмертный полк» в Нижнем Тагиле проведут с жесткими мерами безопасности
11:13 В Екатеринбурге задержали «бегунков» из Москвы
10:53 Под Богдановичем в смертельном ДТП столкнулись «ВАЗ» и «Лада»
10:06 Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области
09:26 В Ирбитском района лишённый прав водитель устроил ДТП с «перевёртышем»
21:04 Умер пострадавший две недели назад в ДТП между Пышмой и Талицей мальчик
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