Возрастное ограничение 18+
Ветер с порывами до 18 метров в секунду ожидается в Свердловской области
Фото: Ольга Медведева
В Свердловской области ожидается ветреная погода. Завтра, по данным синоптиков, прогнозируется ветер с порывами до 18 метров в секунду, а послезавтра – до 14 метров в секунду.
В четверг, 17 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ночью -6...-1°C, днём +2...+7°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ночью -3...-1°C, днём +4...+6°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 18 апреля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, также -6...-1°C, днём местами небольшой дождь, +4...+9°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью -3...-1°C, днём +7...+9°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 17 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ночью -6...-1°C, днём +2...+7°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы 15-18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, дождь и мокрый снег. Ночью -3...-1°C, днём +4...+6°C. Ветер 5-10 м/сек, порывы до 15 м/сек.
В пятницу, 18 апреля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, также -6...-1°C, днём местами небольшой дождь, +4...+9°C. Ветер 4-9 м/сек, ночью порывы до 14 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью -3...-1°C, днём +7...+9°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
14 апреля 2025
14 апреля 2025
Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
07 апреля 2025
07 апреля 2025
15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
14 апреля 2025
14 апреля 2025