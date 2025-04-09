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Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области оштрафовали банк, представители которого слишком часто звонили должнику, напоминая о его бремени.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по региону, к ним с заявлением обратился местный житель, пожалившийся на частые звонки с напоминанием о долге, который у него образовался по кредитному договору. Приставы проверили его слова и убедившись в том, что представители банка, действительно, звонят слишком часто, привлекли организацию к ответственности по части 1 статье 14.57 КоАП РФ.
В итоге банк оштрафовали на 75 тысяч рублей. Штраф он уже погасил.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по региону, к ним с заявлением обратился местный житель, пожалившийся на частые звонки с напоминанием о долге, который у него образовался по кредитному договору. Приставы проверили его слова и убедившись в том, что представители банка, действительно, звонят слишком часто, привлекли организацию к ответственности по части 1 статье 14.57 КоАП РФ.
В итоге банк оштрафовали на 75 тысяч рублей. Штраф он уже погасил.
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