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Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области

10.06 Среда, 16 апреля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Свердловской области оштрафовали банк, представители которого слишком часто звонили должнику, напоминая о его бремени.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по региону, к ним с заявлением обратился местный житель, пожалившийся на частые звонки с напоминанием о долге, который у него образовался по кредитному договору. Приставы проверили его слова и убедившись в том, что представители банка, действительно, звонят слишком часто, привлекли организацию к ответственности по части 1 статье 14.57 КоАП РФ.

В итоге банк оштрафовали на 75 тысяч рублей. Штраф он уже погасил.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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18:38 В Екатеринбурге поищут ответ на вопрос «Обязательно ли любить природу?»
18:03 Экс-главу свердловской налоговой объявили в розыск
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16:52 Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья
16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
15:45 В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
14:38 Общественники предложили провести всемирный конкурс на концепцию застройки бывшей территории Уралмашзавода
13:55 Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
13:38 Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
13:05 Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
12:41 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся восемь маршрутов общественного транспорта
12:07 Юноше из Первоуральска вынесли обвинительный приговор по делу о реабилитации нацизма
11:34 Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом
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