Навязчивое напоминание о долге обернулось для банка штрафом в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области оштрафовали банк, представители которого слишком часто звонили должнику, напоминая о его бремени.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по региону, к ним с заявлением обратился местный житель, пожалившийся на частые звонки с напоминанием о долге, который у него образовался по кредитному договору. Приставы проверили его слова и убедившись в том, что представители банка, действительно, звонят слишком часто, привлекли организацию к ответственности по части 1 статье 14.57 КоАП РФ.В итоге банк оштрафовали на 75 тысяч рублей. Штраф он уже погасил.