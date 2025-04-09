В Екатеринбурге поищут ответ на вопрос «Обязательно ли любить природу?»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайший четверг, 17 апреля, в креативном кластере «Л52» (Екатеринбург, улица Бажова, 124а,) завершится цикл просветительских лекций Марии Садыковой «Нескучная биология». И на финальной встрече лектор предложит слушателям поискать ответ на вопрос.«Обязательно ли любить природу?» — таково название четверговой лекции, которая обещает стать самой концептуальной и философской во всей серии «Нескучная биология». Речь на встрече пойдёт о биосфере как высшей форме организации жизни на Земле и о Homo sapiens — единственном биологическом виде, который претендует на особую роль в этой системе. Насколько оправдано это представление о себе как о «царе природы»? Какие правила устанавливает сама природа — и какие навязывает человек? Можно ли вообще говорить об иерархии, если речь идёт о жизни как едином процессе? Кроме того, будет рассмотрено влияние человека на эволюцию всего живого и предпринята попытка взглянуть на любовь к природе, как на обязательное условие выживания.Начало лекции «Обязательно ли любить природу?» в креативном кластере «Л52» запланировано на 19.00.