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Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбург появился на карте RecycleMap проекта «Земля касается каждого», с помощью которой можно узнать, где находятся пункты вторсырья и какие материалы они принимают.
О появлении уральской столицы на карте проекта сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
О появлении уральской столицы на карте проекта сообщил близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».
«Точками на карте отмечены места, куда можно сдать макулатуру, стекло, пластик, металлы, лампочки и старую одежду. А еще там можно узнать, какие магазины заботятся об окружающей среде: наливают кофе или воду в ваши кружки вместо одноразовых, разрешают класть продукты на развес в свои мешочки вместо пластиковых пакетов»,
– рассказал ресурс.
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