Уральская столица появилась на карте RecycleMap, где указаны пункты приёма вторсырья

– рассказал ресурс.

«Точками на карте отмечены места, куда можно сдать макулатуру, стекло, пластик, металлы, лампочки и старую одежду. А еще там можно узнать, какие магазины заботятся об окружающей среде: наливают кофе или воду в ваши кружки вместо одноразовых, разрешают класть продукты на развес в свои мешочки вместо пластиковых пакетов»,