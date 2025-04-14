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Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате

15.20 Вторник, 15 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге счёт 13-летней школьницы ушёл в минус на 100 тысяч рублей после того, как она прокатилась на электросамокате.

Как сообщает Е1, школьница зарегистрировалась в приложении кикшеринга, указав, что ей уже есть 18 лет, и поехала кататься. Позже она обнаружила, что счёт её детской карточки, которую она привязала к своему аккаунту, ушёл в большой минус.

По данным издания, когда девочка каталась на электросамокате, её сфотографировал прохожий, отправивший фото в службу поддержки кикшерингового сервиса. Компания, убедившись в нарушении, оштрафовала ребёнка, и так как на карте школьницы было недостаточно средств для списания, счёт ушёл в минус.

Родители школьницы, когда узнали о случившемся, были шокированы. Они считают, что это слишком большой штраф для такого нарушения, и уверены, что кикшеринговая компания была обязана убедиться, что пользователю действительно есть восемнадцать.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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Более 22 млн рублей вернули свердловчане, оплачивая поездки в общественном транспорте через СБП
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16:27 В Екатеринбурге бездомный напал на фельдшера и сбежал
15:45 В Свердловской области разрушается мост между Серовским трактом и посёлком Лёвиха
15:20 Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
13:55 Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
13:38 Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
13:05 Драка на свадьбе для первоуральца закончилась 7,5 годам лишения свободы
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12:07 В Свердловском облсуде огласили приговор юноше из Первоуральска по делу о реабилитации нацизма
11:34 Пьяные «покатушки» на электросамокате в Серове закончились сломанным носом
10:21 Летевший в Екатеринбург самолёт экстренно развернулся в воздухе из-за разгерметизации
10:10 На трёх улицах в Екатеринбурге установят новые дорожные знаки
09:55 Попавший под машину в Первоуральске мужчина скончался в больнице
09:40 В Ревде при пожаре в частном доме погибли два человека
20:47 Весеннее половодье в Свердловской области жителям не угрожает
20:38 В Ельцин-центре подскажут способы не потерять семейную «фотопамять»
20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
19:34 В Байкаловском районе перед судом предстанет «гроза силовиков»
19:14 Родителей в Белинке поучат пережить переходный возраст их отпрысков
18:43 Свердловская область за последние два дня сильно пригорела
18:25 Суд в Екатеринбурге постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*
17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
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