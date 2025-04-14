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Счёт 13-летней екатеринбурженки ушёл в минус на 100 тысяч рублей после поездки на электросамокате
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге счёт 13-летней школьницы ушёл в минус на 100 тысяч рублей после того, как она прокатилась на электросамокате.
Как сообщает Е1, школьница зарегистрировалась в приложении кикшеринга, указав, что ей уже есть 18 лет, и поехала кататься. Позже она обнаружила, что счёт её детской карточки, которую она привязала к своему аккаунту, ушёл в большой минус.
По данным издания, когда девочка каталась на электросамокате, её сфотографировал прохожий, отправивший фото в службу поддержки кикшерингового сервиса. Компания, убедившись в нарушении, оштрафовала ребёнка, и так как на карте школьницы было недостаточно средств для списания, счёт ушёл в минус.
Родители школьницы, когда узнали о случившемся, были шокированы. Они считают, что это слишком большой штраф для такого нарушения, и уверены, что кикшеринговая компания была обязана убедиться, что пользователю действительно есть восемнадцать.
Как сообщает Е1, школьница зарегистрировалась в приложении кикшеринга, указав, что ей уже есть 18 лет, и поехала кататься. Позже она обнаружила, что счёт её детской карточки, которую она привязала к своему аккаунту, ушёл в большой минус.
По данным издания, когда девочка каталась на электросамокате, её сфотографировал прохожий, отправивший фото в службу поддержки кикшерингового сервиса. Компания, убедившись в нарушении, оштрафовала ребёнка, и так как на карте школьницы было недостаточно средств для списания, счёт ушёл в минус.
Родители школьницы, когда узнали о случившемся, были шокированы. Они считают, что это слишком большой штраф для такого нарушения, и уверены, что кикшеринговая компания была обязана убедиться, что пользователю действительно есть восемнадцать.
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