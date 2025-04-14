Возрастное ограничение 18+
Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Управление МЧС по Свердловской области предупреждает о сильном ветре 16 апреля. По данным синоптиков, завтра порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
Автомобилистам рекомендуют не парковать свой личный транспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
Напоминаем, сообщить о ЧМ можно по номеру МЧС «101» или телефону экстренных служб «112».
«Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов»,
– советуют спасатели.
Автомобилистам рекомендуют не парковать свой личный транспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями.
Напоминаем, сообщить о ЧМ можно по номеру МЧС «101» или телефону экстренных служб «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
14 апреля 2025
14 апреля 2025
Порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Свердловской области
12 апреля 2025
12 апреля 2025
Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
14 апреля 2025
14 апреля 2025