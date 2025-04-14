Ветер с порывами до 22 метров в секунду ожидается в Свердловской области





– советуют спасатели. «Гражданам, кого сильный ветер застал на улице, рекомендуется избегать нахождения около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Управление МЧС по Свердловской области предупреждает о сильном ветре 16 апреля. По данным синоптиков, завтра порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.Автомобилистам рекомендуют не парковать свой личный транспорт рядом с деревьями и рекламными конструкциями.Напоминаем, сообщить о ЧМ можно по номеру МЧС «101» или телефону экстренных служб «112».