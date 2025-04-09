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Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали ветпрепараты в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Более 50 интернет-магазинов с нарушениями продавали на территории Свердловской области лекарства для животных.
Как сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала месяца в регионе было выявлено пять таких интернет-магазинов, которые продавали медпрепаратов с нарушениями требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Всего же с начала года было выявлено 53 таких магазина-нарушителя.
В основном нарушения были связаны с реализацией продукции без инструкции и маркировки на русском языке, что противоречит федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Однако были и другие нарушения. В управлении напомнили о необходимости помимо закона «Об обращении лекарственных средств» соблюдать требования закона №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также приказа министерства сельского хозяйства №776 «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, порядка их оформления, учета и хранения».
Как сообщили в уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, с начала месяца в регионе было выявлено пять таких интернет-магазинов, которые продавали медпрепаратов с нарушениями требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств. Всего же с начала года было выявлено 53 таких магазина-нарушителя.
В основном нарушения были связаны с реализацией продукции без инструкции и маркировки на русском языке, что противоречит федеральному закону № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Однако были и другие нарушения. В управлении напомнили о необходимости помимо закона «Об обращении лекарственных средств» соблюдать требования закона №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также приказа министерства сельского хозяйства №776 «Об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, порядка их оформления, учета и хранения».
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