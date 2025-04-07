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Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся восемь маршрутов общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На начало мая в Екатеринбурге запланирован ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Бебеля и Таватуйской. Они начнутся в ночь на 3 мая и закончатся к утру 5 мая.
В этот период время в связи с ремонтными работами прекратится движение четырёх трамвайных маршрутов: №6, №19, №23 и №24. Также изменится схема движения четырёх автобусных маршрутов – автобусы №41, №43, №56 и №57 поедут в объезд.
Автомобилистам тоже придётся объезжать перекрёсток.
«Будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Бебеля и Таватуйской с 00.00 3 мая до 05.00 5 мая»,
– сказали в мэрии.
В этот период время в связи с ремонтными работами прекратится движение четырёх трамвайных маршрутов: №6, №19, №23 и №24. Также изменится схема движения четырёх автобусных маршрутов – автобусы №41, №43, №56 и №57 поедут в объезд.
Автомобилистам тоже придётся объезжать перекрёсток.
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