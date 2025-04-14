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В Свердловском облсуде огласили приговор юноше из Первоуральска по делу о реабилитации нацизма
Фото: Свердловский областной суд
В Свердловском областном суде вынесли приговор 19-летнему молодому человеку из Первоуральска Герману Стрельцову. Его признали виновным в реабилитации нацизма.
Напомним, в мае и августе 2023 года ещё будучи несовершеннолетним парень опубликовал во «ВКонтакте» посты, в которых, как установил суд, он «оправдывал идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала».
Суд признал его виновным по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ и наказал штрафом в размере 40 тысяч рублей с лишением права заниматься администрированием сайтов на два года. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.
Напомним, в мае и августе 2023 года ещё будучи несовершеннолетним парень опубликовал во «ВКонтакте» посты, в которых, как установил суд, он «оправдывал идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала».
«В ходе судебного следствия молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении»,
– рассказали в телеграм-канале облсуда.
Суд признал его виновным по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ и наказал штрафом в размере 40 тысяч рублей с лишением права заниматься администрированием сайтов на два года. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.
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