В Свердловском облсуде огласили приговор юноше из Первоуральска по делу о реабилитации нацизма





рассказали в телеграм-канале облсуда. «В ходе судебного следствия молодой человек полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном преступлении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде вынесли приговор 19-летнему молодому человеку из Первоуральска Герману Стрельцову. Его признали виновным в реабилитации нацизма.Напомним, в мае и августе 2023 года ещё будучи несовершеннолетним парень опубликовал во «ВКонтакте» посты, в которых, как установил суд, он «оправдывал идеологию фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны, и отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала».Суд признал его виновным по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ и наказал штрафом в размере 40 тысяч рублей с лишением права заниматься администрированием сайтов на два года. Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.