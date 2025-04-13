Весеннее половодье в Свердловской области жителям не угрожает

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Весенний паводок в Свердловской области развивается в пределах ожидаемого сценария и никаких угроз для местных жителей не несёт. В этом убеждает областное МЧСПо данным региональных властей и экстренных служб, ситуация остаётся стабильной и контролируемой, — заявляют в ведомстве. На сегодняшний день зафиксировано ограничение автотранспортного сообщения с тремя населёнными пунктами — деревнями Заречная и Заселина Талицкого муниципального округа и селом Яр в Байкаловском районе. Причиной стало затопление одного низководного моста и плановый демонтаж другого для беспрепятственного прохождения паводковых вод. Подтопленных жилых домов или населённых пунктов не зарегистрировано.В зоне риска находятся два низководных моста в Байкаловском муниципалитете. В Талицком округе был временно разобран мост через реку Пышму — такие меры ежегодны и заранее предусмотрены в паводковом плане. Местное население было заранее оповещено, обеспечено запасами продуктов, медикаментов, организован подвоз товаров первой необходимости и лодочное сообщение. Для обеспечения пожарной безопасности дежурят добровольные пожарные дружины.