Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередной ужасно травмированный котик попал в екатеринбургский приют «Клякса». Его нашли в подвале жилого дома по запаху гниющей плоти.Прятавшегося в подвале гниющего заживо кота первым делом повезли в больницу. При осмотре выяснилось, что у него скальпированные раны на животе и плече, а кости одной из лап сильно раздроблены. Настолько сильно, что лапку спасти не представлялось возможным и её ампутировали.Судя по характеру ран, Родион (так назвали котейку) в одну из холодных ночей залез под капот машины, откуда исходило тепло. Владелец же машины, не проверив, завёл мотор, и тельце животного провернуло в механической системе автомобиля. Кот выжил, но, не получив своевременной помощи, уполз в ближайший подвал умирать в темноте и одиночестве.Сейчас, после операций и медицинской помощи, он идёт на поправку. Врачи делают хорошие прогнозы – всё указывает на то, что при должном уходе Родион оклемается и проживёт полноценную жизнь, пусть и без одной лапки.Помочь в оплате медицинской помощи коту и его кормёжке можно по следующим реквизитам:А к автовладельцам большая просьба заглядывать под капот своих машин перед тем, как их заводить. Особенно это необходимо делать в зимний период и после холодных ночей. Да, и под днище машины не мешало бы заглядывать перед каждой поездкой: возможно, туда забилось какое-то мохнатое или пернатое существо, и эта мимолётная проверка сохранит ему жизнь.