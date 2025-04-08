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Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот

20.21 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
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Очередной ужасно травмированный котик попал в екатеринбургский приют «Клякса». Его нашли в подвале жилого дома по запаху гниющей плоти.

Прятавшегося в подвале гниющего заживо кота первым делом повезли в больницу. При осмотре выяснилось, что у него скальпированные раны на животе и плече, а кости одной из лап сильно раздроблены. Настолько сильно, что лапку спасти не представлялось возможным и её ампутировали.

Судя по характеру ран, Родион (так назвали котейку) в одну из холодных ночей залез под капот машины, откуда исходило тепло. Владелец же машины, не проверив, завёл мотор, и тельце животного провернуло в механической системе автомобиля. Кот выжил, но, не получив своевременной помощи, уполз в ближайший подвал умирать в темноте и одиночестве.

Сейчас, после операций и медицинской помощи, он идёт на поправку. Врачи делают хорошие прогнозы – всё указывает на то, что при должном уходе Родион оклемается и проживёт полноценную жизнь, пусть и без одной лапки.

Помочь в оплате медицинской помощи коту и его кормёжке можно по следующим реквизитам:

карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса»


А к автовладельцам большая просьба заглядывать под капот своих машин перед тем, как их заводить. Особенно это необходимо делать в зимний период и после холодных ночей. Да, и под днище машины не мешало бы заглядывать перед каждой поездкой: возможно, туда забилось какое-то мохнатое или пернатое существо, и эта мимолётная проверка сохранит ему жизнь.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:21 Тяжёлая судьба екатеринбургского кота напоминает водителям почаще заглядывать под капот
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17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
15:41 На два дня ограничат движение по переулку Якорному в Екатеринбурге
15:23 Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
14:35 В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию
14:07 В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
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12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
09:14 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
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