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Родителей в Белинке поучат пережить переходный возраст их отпрысков
Кадр из мини-сериала «Переходный возраст»
Новый британский мини-сериал «Переходный возраст» напугал родителей всего мира. Он показал, что даже в благополучных семьях может вырасти маленький монстр, циничный, озлобленный, безжалостный манипулятор.
Родители екатеринбургских подростков не стали исключением и тоже задались после просмотра телевизионного хита вопросом: «А так ли хорошо знаем мы своего ребёнка?». На эти и другие вопросы о проблемах в воспитании и общении с детьми переходного возраста, можно будет получить ответы в четверг, 16 апреля, посетив бесплатную встречу с профессиональным семейным психологом. Она состоится в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского.
Встреча родителей с кандидатом психологических наук Нателлой Колобовой пройдёт в рамках цикла «Семейная академия». Среди запланированных тем: замкнутость подростка, как тревожный звоночек, школьный буллинг, подростковые депрессии и причины погружения в гаджеты. Специалист подскажет, как вовремя заметить изменения в поведении подростка и как не потерять контакт со стремительно взрослеющим «малышом».
Местом проведения лекции станет актовый зал в основном здании библиотеки. Начало в 18.30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Родители екатеринбургских подростков не стали исключением и тоже задались после просмотра телевизионного хита вопросом: «А так ли хорошо знаем мы своего ребёнка?». На эти и другие вопросы о проблемах в воспитании и общении с детьми переходного возраста, можно будет получить ответы в четверг, 16 апреля, посетив бесплатную встречу с профессиональным семейным психологом. Она состоится в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского.
Встреча родителей с кандидатом психологических наук Нателлой Колобовой пройдёт в рамках цикла «Семейная академия». Среди запланированных тем: замкнутость подростка, как тревожный звоночек, школьный буллинг, подростковые депрессии и причины погружения в гаджеты. Специалист подскажет, как вовремя заметить изменения в поведении подростка и как не потерять контакт со стремительно взрослеющим «малышом».
Местом проведения лекции станет актовый зал в основном здании библиотеки. Начало в 18.30. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
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