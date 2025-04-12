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15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер

17.59 Понедельник, 14 апреля 2025
Фото: Ольга Медведева
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МЧС Свердловской области предупреждает жителей региона о непогоде, которая ожидается 15 апреля. Завтра, по данным синоптиков, будет сильный ветер. Прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и другие шаткие строения, а также просят не прятаться около стен домов. Оставлять свои автомобили вблизи деревьев или слабо укреплённых конструкцией не советуют.

Напомним, телефон экстренных служб – «112».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:43 Свердловская область за последние два дня сильно пригорела
17:59 15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
17:26 СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки электросамокатом в Екатеринбурге
17:01 Пнувшего с разбегу одноклассницу школьника из Нижних Серёг ждёт суд
16:16 Свердловское УГИБДД опровергло информацию о смертельном исходе в ДТП в Каменске-Уральском
15:41 На два дня ограничат движение по переулку Якорному в Екатеринбурге
15:23 Иск о ликвидации Фонда Ройзмана* начали рассматривать по существу
14:35 В Екатеринбурге хотят провести Чемпионат России по синхронному плаванию
14:07 В уральской столице вынесли приговор по делу о вымогательстве 12 миллионов рублей
13:09 Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
12:48 В Екатеринбурге молодые люди на электросамокате сбили пятилетнюю девочку
12:31 В Екатеринбурге предложили пересмотреть отношение к перевалу Дятлова
11:46 В Екатеринбурге прошло первенство Свердловской области по дзюдо
11:17 В Екатеринбурге на проспекте Ленина загорелась вытяжная труба
10:32 В Берёзовском продавщица тайно оформляла возврат и забирала себе выручку магазина
09:51 В Нижнем Тагиле несовершеннолетняя автолюбительница устроила ДТП с пострадавшими
09:14 Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
17:48 Жителю села в Свердловской области предъявили обвинение за нападение на полицейского
17:18 Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
15:58 В Серове 16-летняя девушка попала под машину, когда упала с бордюра
15:44 Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?
14:26 В Каменске-Уральском ограничат движение на ж/д переезде из-за аварийных работ
13:57 В Екатеринбурге за неделю произошло 99 пожаров, один из них — на крыше ТЦ «Гринвич»
13:40 В Екатеринбурге более полугода не поднимают скульптуру Гаврилова, упавшую в парке Лесоводов
12:52 В Екатеринбурге неизвестный поджёг дверь бара «Молодость»
11:50 В Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к трём населённым пунктам
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