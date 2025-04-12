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15 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер
Фото: Ольга Медведева
МЧС Свердловской области предупреждает жителей региона о непогоде, которая ожидается 15 апреля. Завтра, по данным синоптиков, будет сильный ветер. Прогнозируются порывы ветра до 18 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и другие шаткие строения, а также просят не прятаться около стен домов. Оставлять свои автомобили вблизи деревьев или слабо укреплённых конструкцией не советуют.
Напомним, телефон экстренных служб – «112».
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и другие шаткие строения, а также просят не прятаться около стен домов. Оставлять свои автомобили вблизи деревьев или слабо укреплённых конструкцией не советуют.
Напомним, телефон экстренных служб – «112».
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