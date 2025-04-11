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На два дня ограничат движение по переулку Якорному в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два дня закроют движение в переулке Якорном, от 4-го до 5-го дома. Работы запланированы на конец месяца.
Как рассказали в администрации города, движение будет ограничено с 29 по 30 апреля. В эти дни специалисты ОА «Екатеринбурггаз» будут вести работы по строительству газопровода низкого давления.
Как рассказали в администрации города, движение будет ограничено с 29 по 30 апреля. В эти дни специалисты ОА «Екатеринбурггаз» будут вести работы по строительству газопровода низкого давления.
«Для этого установят соответствующие дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта останется без изменений, а после завершения работ элементы благоустройства будут восстановлены»,
– сказали в мэрии.
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