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Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
Фото: Ирина Смирнова
Администрация Екатеринбурга напоминает, что завтра, 15 апреля, в Екатеринбурге планируется репетиция парада.
С связи с этим с 09.00 до 14.00 будет закрыто движение на улицах 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также с 07.40 до 09.30 нельзя будет проехать по Дорожной, от Окраинной до Городской.
В это время автобусы, курсирующие по маршрутам №77 и №53, будут ездить в объезд, а у автобуса №81 маршрут укоротится до остановки «Окраинная».
Напомним, что репетиция парада пройдёт ещё 17, 22, 24 и 29 апреля.
С связи с этим с 09.00 до 14.00 будет закрыто движение на улицах 2-я Новосибирская, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также с 07.40 до 09.30 нельзя будет проехать по Дорожной, от Окраинной до Городской.
В это время автобусы, курсирующие по маршрутам №77 и №53, будут ездить в объезд, а у автобуса №81 маршрут укоротится до остановки «Окраинная».
Напомним, что репетиция парада пройдёт ещё 17, 22, 24 и 29 апреля.
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