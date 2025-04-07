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Дождь и снег ожидаются в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В столице Урала преимущественно без осадков.
Сегодня, 14 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днём +3...+8°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге практически без осадков, днём +6...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 15 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью -5...0°C, днём +8...+13°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице без осадков, ночью -2...0°C, днём +11...+13°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 16 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь, ночью +2...+7°C, днём +8...+13°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +5...+7°C, днём +11...+13°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 14 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, днём +3...+8°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В Екатеринбурге практически без осадков, днём +6...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 15 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью -5...0°C, днём +8...+13°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.
В уральской столице без осадков, ночью -2...0°C, днём +11...+13°C. Ветер 5-10 м/сек.
В среду, 16 апреля, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами мокрый снег и дождь, ночью +2...+7°C, днём +8...+13°C. Ветер 5-10 м/сек, днём местами порывы 15-17 м/сек.
В столице Урала преимущественно без осадков, ночью +5...+7°C, днём +11...+13°C. Ветер 5-10 м/сек, днём порывы до 15 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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