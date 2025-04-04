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Под Екатеринбургом в посёлке Ключевск размывает единственную дорогу: на месте растёт яма
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В посёлке Ключевск Берёзовского муниципального округа местные жители сообщают, что начала разрушаться единственная дорога, ведущая в населённый пункт. По их словам, перед железнодорожным мостом подмывает участок трассы — в этом месте проходит водопропускная труба, по которой течёт речка Чёрная.
Как рассказал один из жителей, этой весной вода начала размывать асфальт, и в дороге появилась яма. Провал постепенно увеличивается, и люди боятся, что вскоре проезд станет невозможным.
Пресс-секретарь общественного совета посёлка Екатерина Зырянова пояснила Вечерним ведомостям, что ремонтные работы планировались на 10 апреля, но из-за сложных погодных условий их пришлось перенести. Новая дата пока неизвестна.
Дополнительную сложность, по словам Зыряновой, создал «недалёкий» местный житель: он сегодня забил яму ветками и обмотал их жёлтой лентой. Теперь их придётся извлечь, чтобы оценить масштаб необходимых работ. При этом, как отметила Зырянова, сделать это будет непросто.
Председатель общественного совета посёлка Павел Черных сообщил, что готов дать комментарий только при личной встрече.
Как рассказал один из жителей, этой весной вода начала размывать асфальт, и в дороге появилась яма. Провал постепенно увеличивается, и люди боятся, что вскоре проезд станет невозможным.
Пресс-секретарь общественного совета посёлка Екатерина Зырянова пояснила Вечерним ведомостям, что ремонтные работы планировались на 10 апреля, но из-за сложных погодных условий их пришлось перенести. Новая дата пока неизвестна.
Дополнительную сложность, по словам Зыряновой, создал «недалёкий» местный житель: он сегодня забил яму ветками и обмотал их жёлтой лентой. Теперь их придётся извлечь, чтобы оценить масштаб необходимых работ. При этом, как отметила Зырянова, сделать это будет непросто.
Председатель общественного совета посёлка Павел Черных сообщил, что готов дать комментарий только при личной встрече.
Фото: читатель Вечерних ведомостей
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