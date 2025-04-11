В Свердловской области из-за паводка ограничен проезд к трём населённым пунктам





— пишет пресс-служба МЧС Всего на территории области затоплен 1 низководный мост и 1 мост разобран на период весеннего половодья, ограничено автотранспортное сообщение с 3-мя населенными пунктами (деревни Заречная и Заселина Талицкого МО, село Яр Байкаловского МР),

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области весеннее половодье. По информации МЧС России по Свердловской области, в регионе затоплен один низководный мост, ещё один — разобран на время паводка.Из-за этого временно ограничено автотранспортное сообщение с тремя населёнными пунктами: деревнями Заречная и Заселина Талицкого городского округа, а также селом Яр Байкаловского муниципального района.