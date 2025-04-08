Возрастное ограничение 18+
В Свердловская области оказалась среди регионов-лидеров по количеству случаев бешенства
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская области оказались в числе регионов, в которых в марте было больше всего выявлено случаев бешенства.
Как сообщает информационный портал «Ветеринария и жизнь», ссылаясь на Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора), в прошлом месяце наибольше количество случаев выявляли в Пензенской, Смоленской, Белгородской, Кемеровской, Свердловской, Тамбовской, Воронежской и Новосибирской областях, а также в Республике Крым, Севастополе и Красноярском крае.
Всего, по информации ресурса, за март в России выявили 104 случая бешенства у животных, из них:
– 36 у собак;
– 29 у лисиц;
– 22 у кошек;
– 14 у крупного рогатого скота;
– 2 у енотовидных собак;
– 1 у волков.
Как сообщает информационный портал «Ветеринария и жизнь», ссылаясь на Федерального центра охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ» Россельхознадзора), в прошлом месяце наибольше количество случаев выявляли в Пензенской, Смоленской, Белгородской, Кемеровской, Свердловской, Тамбовской, Воронежской и Новосибирской областях, а также в Республике Крым, Севастополе и Красноярском крае.
Всего, по информации ресурса, за март в России выявили 104 случая бешенства у животных, из них:
– 36 у собак;
– 29 у лисиц;
– 22 у кошек;
– 14 у крупного рогатого скота;
– 2 у енотовидных собак;
– 1 у волков.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области в пожаре погиб человек: огонь вспыхнул в строительном вагончике
06 апреля 2025
06 апреля 2025