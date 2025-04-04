Возрастное ограничение 18+
Свердловское МЧС предупреждают о сильных дождях 10 и 11 апреля
Фото: Юлия Кольтенберг
Свердловское управление МЧС выпустило предупреждение о непогоде. По данным синоптиков, 10 и 11 апреля в регионе ожидаются сильные дожди.
Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Также они советуют быть осторожными, одевать дождевики, сапоги и брать с собой зонт.
Напоминаем, в случае ЧП нужно звонить по номеру экстренных служб «112».
Спасатели рекомендуют воздержаться от дальних поездок. Также они советуют быть осторожными, одевать дождевики, сапоги и брать с собой зонт.
Напоминаем, в случае ЧП нужно звонить по номеру экстренных служб «112».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области закрыли все ледовые переправы
31 марта 2025
31 марта 2025
Потепление до +18°C обещают синоптики в Свердловской области
07 апреля 2025
07 апреля 2025
В Свердловскую область на дороги вернется гололёд
06 апреля 2025
06 апреля 2025