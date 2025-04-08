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В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Берёзовском местный житель перепил и вызвал сотрудников полиции, сообщив в дежурную часть, что он ударил человека и тот находится без сознания. Полицейские прибыли на место предполагаемого преступления, но застали только нетрезвого мужчину.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, так как вызов оказался ложный, на мужчину возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.23 КоАП РФ. Уже на суде берёзовчанин заявил, что ничего не помнит, так как был слишком пьян.
Судья выслушал мужчину и, всё же усмотрев состав административного правонарушения, оштрафовал на 1000 рублей.
Как рассказали в телеграм-канале Свердловского областного суда, так как вызов оказался ложный, на мужчину возбудили дело об административном правонарушении по статье 19.23 КоАП РФ. Уже на суде берёзовчанин заявил, что ничего не помнит, так как был слишком пьян.
Судья выслушал мужчину и, всё же усмотрев состав административного правонарушения, оштрафовал на 1000 рублей.
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