В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом





– рассказали приставы. «Поначалу женщина отказывалась открывать дверь, но после предупреждения о привлечении ее к административной ответственности и принудительного исполнения решения суда, все-таки дверь открыла. Квартира была принудительно освобождена от захламления. Судебное решение исполнено»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге хозяйку одной из квартир на Боровой, 24, которая вместе со своим сожителем завалила жилище мусором, через суд вынудили расстаться с хламом.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, собственница квартиры и её гражданский муж не только не проводили элементарную гигиеническую уборку, но продолжали накапливать мусор в своём жилище. Вскоре это привело к тому, что в доме стали появляться тараканы.Когда сил терпеть уже не было, соседи пожаловались в управляющую компанию, а та в свою очередь обратилась в суд с просьбой обязать женщину прибраться. Тогда суд вынес решение, которым обязал хозяйку жилища вынести из квартиры весь мусор.Следить за исполнением решение направили приставов. Сначала, когда собственнице только вручили требование, она отказалась прибираться, заявив, что мусор в дом несёт её сожитель, а не она, и поэтому женщина решила ничего не делать. В итоге судебным приставам пришлось прибегнуть к принудительным мерам.