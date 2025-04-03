Возрастное ограничение 18+
Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик» на Сибирском тракте, 17 в уральской столице стал муниципальным учреждение.
Речь идёт о трёхэтажном здании площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров. Комплекс оборудован волейбольным полем, тренажёрным залом, фитнес-залом, раздевалкой с душевыми и медицинским кабинетом. В последний раз ремонт проводился там в 2016 году.
Как сообщили в администрации, на базе комплекса будут тренироваться 178 воспитанниц спортшколы «Уралочка» от 8 до 15 лет. Также тут хотят проводить уроки физкультуры для учеников ближайших школ.
Помимо этого, жителям Шарташского возможность платно посещать тренажёрный зал.
«По решению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, муниципалитет выкупил ФОК "Энергетик"»,
– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Речь идёт о трёхэтажном здании площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров. Комплекс оборудован волейбольным полем, тренажёрным залом, фитнес-залом, раздевалкой с душевыми и медицинским кабинетом. В последний раз ремонт проводился там в 2016 году.
Как сообщили в администрации, на базе комплекса будут тренироваться 178 воспитанниц спортшколы «Уралочка» от 8 до 15 лет. Также тут хотят проводить уроки физкультуры для учеников ближайших школ.
Помимо этого, жителям Шарташского возможность платно посещать тренажёрный зал.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Дождь и снег обещают синоптики в Свердловской области
02 апреля 2025
02 апреля 2025
Власти Екатеринбурга планируют закупку 15 автобусов-гармошек
04 апреля 2025
04 апреля 2025