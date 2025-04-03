Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»





– сообщили Вечерним ведомостям в мэрии. «По решению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, муниципалитет выкупил ФОК "Энергетик"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик» на Сибирском тракте, 17 в уральской столице стал муниципальным учреждение.Речь идёт о трёхэтажном здании площадью почти 1,2 тысячи квадратных метров. Комплекс оборудован волейбольным полем, тренажёрным залом, фитнес-залом, раздевалкой с душевыми и медицинским кабинетом. В последний раз ремонт проводился там в 2016 году.Как сообщили в администрации, на базе комплекса будут тренироваться 178 воспитанниц спортшколы «Уралочка» от 8 до 15 лет. Также тут хотят проводить уроки физкультуры для учеников ближайших школ.Помимо этого, жителям Шарташского возможность платно посещать тренажёрный зал.