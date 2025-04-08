На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге три месяца нельзя будет проехать по улице Библиотечной, от Гагарина до Мира.Как сообщили в пресс-службе администрации, там будет работать застройщик «Ред Эппл Инк». Ему необходимо проложить инженерные сети. По планам, строительно-монтажные работы начнутся 21 апреля и должны будут закончиться 21 июля. После этого движение по улице снова откроют.До этого объезжать перекрытие можно будет по улицам Гагарина, Педагогической и Мира.