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На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге три месяца нельзя будет проехать по улице Библиотечной, от Гагарина до Мира.
Как сообщили в пресс-службе администрации, там будет работать застройщик «Ред Эппл Инк». Ему необходимо проложить инженерные сети. По планам, строительно-монтажные работы начнутся 21 апреля и должны будут закончиться 21 июля. После этого движение по улице снова откроют.
До этого объезжать перекрытие можно будет по улицам Гагарина, Педагогической и Мира.
Как сообщили в пресс-службе администрации, там будет работать застройщик «Ред Эппл Инк». Ему необходимо проложить инженерные сети. По планам, строительно-монтажные работы начнутся 21 апреля и должны будут закончиться 21 июля. После этого движение по улице снова откроют.
До этого объезжать перекрытие можно будет по улицам Гагарина, Педагогической и Мира.
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