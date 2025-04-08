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На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге

08.49 Среда, 9 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге три месяца нельзя будет проехать по улице Библиотечной, от Гагарина до Мира.

Как сообщили в пресс-службе администрации, там будет работать застройщик «Ред Эппл Инк». Ему необходимо проложить инженерные сети. По планам, строительно-монтажные работы начнутся 21 апреля и должны будут закончиться 21 июля. После этого движение по улице снова откроют.

До этого объезжать перекрытие можно будет по улицам Гагарина, Педагогической и Мира.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:48 Свердловская РЭК рассчитала тарифы для платных дорог
12:24 Свердловский облсуд прекратил уголовное преследование екатеринбуржца по делу о госизмене
12:17 В Камышлове неопытный водитель на «ВАЗе» столкнулся с «Газелью»
10:54 В Берёзовском мужчина по пьяни вызвал полицию и получил штраф
10:45 СК проводит проверку в связи с гибелью мужчины при пожаре в посёлке Малышева
10:28 В Екатеринбурге хозяйку захламлённой квартиры через суд вынудили расстаться с хламом
09:53 Екатеринбург выкупил физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергетик»
09:10 При пожаре в посёлке Малышева погиб мужчина
08:49 На три месяца закроют улицу Библиотечную в Екатеринбурге
21:14 Екатеринбургским памятникам устроят «баню» перед юбилейным Днём Победы
20:54 Выбросившая собаку с балкона пожилая кировградка сядет на скамью подсудимых
20:16 Четыре миллиона рублей за смерть екатеринбургского электромонтёра заплатит РЖД
19:24 Более двух десятков пожаров произошло на территории Свердловской области в понедельник
18:53 Любовь к пьяным покатушкам лишила жителя Артёмовского дорогущего автомобиля
18:42 Уральские поэты станут героями воскресной прогулки по Екатеринбургу
17:57 Прокуратура нашла нарушения при расходовании бюджетных средств на ремонт школы в Серове
17:13 Устроившего переполох в 164-й екатеринбургской школе мужину наказали арестом
16:52 Более четырёх миллионов рублей собрал фонд «Дети России» собрал для Центра детской онкологии ОДКБ Екатеринбурга
16:46 В Екатеринбурге хотят протянуть трамвайную линию до Новокольцовского
15:18 В Екатеринбурге практически на два года закроют движение на улице Ветеринарной
14:45 На свердловской трассе в смертельном ДТП разбился водитель «ИЖа»
13:46 Ещё в трёх местах в Екатеринбурге установят знаки «Остановка запрещена»
13:29 Общественно полезными работами наказал суд не платившего алименты жителя Берёзовского
12:32 В Первоуральске за дачу взятки будут судить сотрудников дорожно-строительной компании
11:40 Почти 40 тысяч автопокрышек сдали жителей Свердловской области на переработку в 2024 году
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