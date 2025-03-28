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В Свердловской области ожидается небольшой дождь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидается потепление до +16°C в среду. Вместе с тем синоптики прогнозируют небольшой дождь.
Сегодня, 31 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём +9...+14°C. Ветер 4-9 м/сек с порывами до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, днём +10...+12°C. Ветер 4-9 м/сек с порывами до 13 м/сек.
Во вторник, 1 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2...+3°C, в низинах до -7°C, днём +9...+14°C. Ветер слабый.
В столице Урала без осадков, ночью +1...+3°C, днём +11...+13°C. Ветер слабый.
В среду, 2 апреля, в области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, -1...+4°C, днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, +11...+16°C. Ночью ветер слабый, днём 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью без существенных осадков, +2...+4°C, днём небольшой дождь, +14...+16°C. Ночью ветер слабый, днём 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 31 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, днём +9...+14°C. Ветер 4-9 м/сек с порывами до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, днём +10...+12°C. Ветер 4-9 м/сек с порывами до 13 м/сек.
Во вторник, 1 апреля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -2...+3°C, в низинах до -7°C, днём +9...+14°C. Ветер слабый.
В столице Урала без осадков, ночью +1...+3°C, днём +11...+13°C. Ветер слабый.
В среду, 2 апреля, в области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, -1...+4°C, днём облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, +11...+16°C. Ночью ветер слабый, днём 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью без существенных осадков, +2...+4°C, днём небольшой дождь, +14...+16°C. Ночью ветер слабый, днём 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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