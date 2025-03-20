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До июня екатеринбуржцам обещают привести улицы города в порядок после земляных работ
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сетевым компаниями, проводивших земляные работы в зимний период, в администрации уральской столицы напомнили об их обязанностях восстановить элементы благоустройства, которые были повреждены из-за раскопок.
Как сообщается на официальном городском портал, сейчас «на учёте» 1,2 тысячи таких мест. Привести их в порядок должны до 1 июня.
Контролировать работы по восстановлению улиц после раскопок будет департамент землепользования.
Также от представителей компаний, проводивших земляных работы, потребовали отремонтировать пешеходные зоны до майских праздников, где планируется проведение праздничных мероприятий.
Помимо этого, в администрации города отметили, что на контроле муниципалитета находятся несколько объектов 2023 года, восстановить которые компании должны были ещё в 2024 году, и сообщили, что по каждому из них был подан иск в Арбитражный. За срыв сроков компании ждёт неустойка.
Как сообщается на официальном городском портал, сейчас «на учёте» 1,2 тысячи таких мест. Привести их в порядок должны до 1 июня.
«Когда застройщик или ресурсоснабжающие предприятия получают разрешение на производство работ, связанных с раскопками, по их окончании организации обязуются восстановить элементы благоустройства»,
– напомнили в мэрии.
Контролировать работы по восстановлению улиц после раскопок будет департамент землепользования.
Также от представителей компаний, проводивших земляных работы, потребовали отремонтировать пешеходные зоны до майских праздников, где планируется проведение праздничных мероприятий.
Помимо этого, в администрации города отметили, что на контроле муниципалитета находятся несколько объектов 2023 года, восстановить которые компании должны были ещё в 2024 году, и сообщили, что по каждому из них был подан иск в Арбитражный. За срыв сроков компании ждёт неустойка.
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