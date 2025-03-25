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Екатеринбурженка через суд взыскала положенную выплату за уход за сыном с инвалидностью
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге местная жительница, воспитывающая сына с инвалидностью, взыскала положенную ей выплату, которую она не получала с 2010 года, так как не знала, что её можно получать.
Как рассказали Вечерним ведомостям в Свердловском областном суде, в октябре 2007 года её сыну была назначена социальная пенсия по инвалидности. С этого же момента самой матери было положено пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью, но о ней она не знала, а пенсионные органы ей об этом просто не сказали.
С июня 2010 года она не могла работать, так как ухаживала за сыном, и лишь в мае 2022 года во время разговора с представителем пенсионного фонда она узнала, что всё это время могла получать ещё одну выплату.
В связи с этим она обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области о взыскании компенсационных выплат, которые она могла получить за всё это время. Однако в суде ей отказали, указав на то, что при обращении с заявлением, ей выдавалась памятка о правах и обязанностях, что также подтверждалось её подписью. Также суд счёл, что женщина могла узнать о полагающихся ей выплатах из открытых источников.
Тогда женщина обжаловала решение в Свердловском областном суде, где настаивала на том, что ей должны были разъяснить её права на получение компенсационных выплат.
В итоге Свердловский областной суд отменил решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга и удовлетворил исковые требования матери о просьбе взыскать с фонда выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в сумме 927 130 рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в Свердловском областном суде, в октябре 2007 года её сыну была назначена социальная пенсия по инвалидности. С этого же момента самой матери было положено пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью, но о ней она не знала, а пенсионные органы ей об этом просто не сказали.
С июня 2010 года она не могла работать, так как ухаживала за сыном, и лишь в мае 2022 года во время разговора с представителем пенсионного фонда она узнала, что всё это время могла получать ещё одну выплату.
В связи с этим она обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области о взыскании компенсационных выплат, которые она могла получить за всё это время. Однако в суде ей отказали, указав на то, что при обращении с заявлением, ей выдавалась памятка о правах и обязанностях, что также подтверждалось её подписью. Также суд счёл, что женщина могла узнать о полагающихся ей выплатах из открытых источников.
Тогда женщина обжаловала решение в Свердловском областном суде, где настаивала на том, что ей должны были разъяснить её права на получение компенсационных выплат.
«Суд апелляционной инстанции счел довод жалобы истца заслуживающим внимания. Суд отметил, что на фонд возложены обязанности по реализации социальной политики РФ в области государственного пенсионного обеспечения, в том числе и по ведению разъяснительной работы среди населения. Выдача памятки истцу не доказывает, что ей в полной мере были разъяснены её права»,
– рассказали в областном суде.
В итоге Свердловский областной суд отменил решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга и удовлетворил исковые требования матери о просьбе взыскать с фонда выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в сумме 927 130 рублей.
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