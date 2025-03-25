Екатеринбурженка через суд взыскала положенную выплату за уход за сыном с инвалидностью





– рассказали в областном суде. «Суд апелляционной инстанции счел довод жалобы истца заслуживающим внимания. Суд отметил, что на фонд возложены обязанности по реализации социальной политики РФ в области государственного пенсионного обеспечения, в том числе и по ведению разъяснительной работы среди населения. Выдача памятки истцу не доказывает, что ей в полной мере были разъяснены её права»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге местная жительница, воспитывающая сына с инвалидностью, взыскала положенную ей выплату, которую она не получала с 2010 года, так как не знала, что её можно получать.Как рассказали Вечерним ведомостям в Свердловском областном суде, в октябре 2007 года её сыну была назначена социальная пенсия по инвалидности. С этого же момента самой матери было положено пособие по уходу за ребёнком с инвалидностью, но о ней она не знала, а пенсионные органы ей об этом просто не сказали.С июня 2010 года она не могла работать, так как ухаживала за сыном, и лишь в мае 2022 года во время разговора с представителем пенсионного фонда она узнала, что всё это время могла получать ещё одну выплату.В связи с этим она обратилась в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга с иском к отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области о взыскании компенсационных выплат, которые она могла получить за всё это время. Однако в суде ей отказали, указав на то, что при обращении с заявлением, ей выдавалась памятка о правах и обязанностях, что также подтверждалось её подписью. Также суд счёл, что женщина могла узнать о полагающихся ей выплатах из открытых источников.Тогда женщина обжаловала решение в Свердловском областном суде, где настаивала на том, что ей должны были разъяснить её права на получение компенсационных выплат.В итоге Свердловский областной суд отменил решение Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга и удовлетворил исковые требования матери о просьбе взыскать с фонда выплату по уходу за ребёнком с инвалидностью в сумме 927 130 рублей.