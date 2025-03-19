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Житель Нижнего Тагила благодаря свердловским врачам пережил внутричерепное кровоизлияние и инфаркт
Фото: Свердловская областная клиническая больница №1
Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 спасли 61-летнего жителя Нижнего Тагила, у которого одновременно произошли внутричерепное кровоизлияние и инфаркт.
Как рассказали в СОКБ №1, в таком состоянии пациент поступил в больницу в начале февраля. Скорую вызывала его жена. Мужчина почувствовал сильную головную боль и боли за грудиной, которым сопутствовали тошнота и рвота. В Городской больнице №4 Нижнего Тагила, где у него и выявили два жизнеугрожающих состояния – разрыв сосуда, кровоснабжающего мозг, и инфаркт миокарда.
Оценив риски, местные врачи связались с региональным сосудистым центром и проконсультировались с нейрохирургом екатеринбургской Городской клинической больницы №40, после чего было принято решение направить пациента в СОКБ №1. Там его и прооперировали.
Сейчас пожилой мужчина проходит реабилитацию. По словам врачей, он уже может разговаривать и самостоятельно принимать пищу.
Как рассказали в СОКБ №1, в таком состоянии пациент поступил в больницу в начале февраля. Скорую вызывала его жена. Мужчина почувствовал сильную головную боль и боли за грудиной, которым сопутствовали тошнота и рвота. В Городской больнице №4 Нижнего Тагила, где у него и выявили два жизнеугрожающих состояния – разрыв сосуда, кровоснабжающего мозг, и инфаркт миокарда.
Оценив риски, местные врачи связались с региональным сосудистым центром и проконсультировались с нейрохирургом екатеринбургской Городской клинической больницы №40, после чего было принято решение направить пациента в СОКБ №1. Там его и прооперировали.
«Уже на следующий день он начал самостоятельно дышать, а на пятые сутки после операции был переведён из реанимации в палату интенсивной терапии неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения»,
– рассказали в больнице.
Сейчас пожилой мужчина проходит реабилитацию. По словам врачей, он уже может разговаривать и самостоятельно принимать пищу.
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