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До конца июля в Екатеринбурге ограничат движение по улице Учителей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 1 апреля по 30 июля закроют движение по улице Учителей. Там будут проходить работы по модернизации магистральных тепловых сетей, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.
Ограничения будут действовать на участке улицы Учителей, от Июльской до Сулимова. Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам: Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова.
На движении автобусов перекрытие не скажется.
Ограничения будут действовать на участке улицы Учителей, от Июльской до Сулимова. Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам: Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова.
На движении автобусов перекрытие не скажется.
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