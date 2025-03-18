До конца июля в Екатеринбурге ограничат движение по улице Учителей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге с 1 апреля по 30 июля закроют движение по улице Учителей. Там будут проходить работы по модернизации магистральных тепловых сетей, сообщили Вечерним ведомостям в мэрии.Ограничения будут действовать на участке улицы Учителей, от Июльской до Сулимова. Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам: Чекистов, Июльская, Омская, Смазчиков, Сулимова.На движении автобусов перекрытие не скажется.