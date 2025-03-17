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Родители штурмуют новую 314-ю школу в Пионерском районе Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге родители «штурмом берут» новую школу №314 в Пионерском районе. Для поддержания порядка у здания школы с утра дежурит полиция.
Как сообщает Е1, родители, желающие отправить своих детей в новую школу, начали занимать очередь на запись с семи утра.
Отмечается, что желающих много. Родители начали записываться на очередь в школу ещё с пятницы минувшей недели. Сообщается, что возле здания стояла машина с табличкой «Запись в 314-ю», в которой сидел мужчина и составляли список, по которому, как он утверждал, родители будут заходить в школу. Однако не все были согласны с ведением этого списка.
По данным издания, в списке числилось 400 человек. Изначально в школе были готовы принять только 300 ребят – по 75 учеников в каждой, но потом пообещали расширить параллели до 125 человек.
Всего у родителей 5 дней, чтобы принести документы лично в школу или подать их через МФЦ либо Госуслуги, пишет ресурс, отмечая, что в МФЦ свободных талонов нет. Ранее сообщалось, что отправить документы через Госулуги не получилось по техническим причинам.
Как сообщает Е1, родители, желающие отправить своих детей в новую школу, начали занимать очередь на запись с семи утра.
Отмечается, что желающих много. Родители начали записываться на очередь в школу ещё с пятницы минувшей недели. Сообщается, что возле здания стояла машина с табличкой «Запись в 314-ю», в которой сидел мужчина и составляли список, по которому, как он утверждал, родители будут заходить в школу. Однако не все были согласны с ведением этого списка.
По данным издания, в списке числилось 400 человек. Изначально в школе были готовы принять только 300 ребят – по 75 учеников в каждой, но потом пообещали расширить параллели до 125 человек.
Всего у родителей 5 дней, чтобы принести документы лично в школу или подать их через МФЦ либо Госуслуги, пишет ресурс, отмечая, что в МФЦ свободных талонов нет. Ранее сообщалось, что отправить документы через Госулуги не получилось по техническим причинам.
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